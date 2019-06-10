Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова решила возобновить страницу в Instagram и рассказала об участии в танцевальном шоу.

«Спустя два года я приветствую вас в Instagram! Особо никогда им не увлекалась, даже потеряла доступ, и страница была заблокирована. Но после окончания карьеры решила дать ему ещё один шанс. Хочу сказать, что я приняла предложение выступить в шоу «Танцы со звёздами», — написала Коукалова в социальной сети.

Напомним, в конце мая Габриэла Коукалова заявила о том, что официально завершает карьеру в спорте. Открытое письмо спортсменки появилось на ее странице в социальной сети «Фейсбук».

Коукалова за свою спортивную карьеру выиграла две серебряных медали на Олимпиаде в Сочи, стала чемпионкой мира, а также обладательницей Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2014/15.