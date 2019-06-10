Испанский полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес может стать футболистом мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на COPE. По информации источника, хавбека хочет приобрести мадридский «Атлетико». Клуб из Севильи при этом не хочет расставаться с игроком и потребует у мадридской команды выплатить 40 миллионов евро за переход бывшего игрока «Реала». Отмечается, что «Атлетико» найдет эти деньги на Каналеса.

Отметим, первым клубом Серхио Каналеса был «Расинге», после чего он выступал в составе мадридского «Реала», «Валенсии» и «Реала Сосьедад». В составе «Бетиса» полузащитник играет с 2018 года.

В завершившемся сезоне футболист провел 32 встречи испанского чемпионата, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.