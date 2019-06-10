Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен записал обращение к фанатам.

«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сообщил Риксен при помощи специального устройства генерации речи.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019

Отметим, голландский футболист с 2013 года страдает боковым амиотрофическим склерозом. Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят 70 евро, его посетят бывшие футболисты, а также телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

Риксен был игроком петербургского клуба с 2006 по 2009 годы. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.