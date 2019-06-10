Испанский теннисист Рафаэль Надаль, одержавший победу на Открытом чемпионате Франции, сообщил, что не собирается в ближайшее время принимать участие в соревнованиях.

По словам Надаля, он не появится на корте до Уимблдона. Теннисист подчеркнул, что любит играть на траве, поэтому рассчитывает на победу в турнире. Он обратил внимание на то, что не может играть много недель подряд, поэтом предпочитает сосредотачиваться на самых значимых соревнованиях.

«В прошлом году я был в одном очке от финала, — заявил Надаль, слова которого приводит Reuters. — Так почему мне стоит что-то менять?»

Уимблдон, входящий в четвёрку турниров «Большого шлема», будет проходить в период с 1 по 14 июля. В финале «Ролан Гаррос» Надаль обыграл австрийца Доминика Тима. На данный момент испанец занимает вторую строчку в рейтинге ATP.