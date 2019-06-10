Три месяца школьных каникул — непростое время для родителей. Если совсем недавно летом было сложно загнать домой чадо, до поздней ночи игравшее в футбол, то сейчас непонятно, как его вытащить из онлайн-мира на стадион или дворовое поле. О том, почему стоит оставить играющего ребенка в покое и какие возможности дают виртуальные соревнования, рассказали Nevasport эксперты в сфере киберспорта.

Несмотря на пугающие тенденции, специалисты уверены, что реальному спорту быть. Едва ли целое поколение уйдет в сеть, тем более после домашнего чемпионата мира по футболу и грядущих событий подобного же размаха в России и в Петербурге в частности.

«Топовые футболисты и хоккеисты в свободное от тренировок и матчей время увлеченно рубятся в FIFA или LoL. Более того, топовые футбольные и баскетбольные клубы уже вовсю содержат команды по киберспорту», — отмечает инвестор киберспортивного проекта gosu.ai Георгий Михайлец, уверенный, что киберспорт не сможет полностью заменить реальный.

Согласен и эксперт рынка развлечений и VR Сергей Картинцев. «Спад интереса к реальному спорту существует лишь в виде снижающихся процентов. В реальном выражении число болельщиков «живого» футбола не стало значительно меньше. Просто изменился объем их доли. Столь быстрый прирост болельщиков нового типа объясняется низким порогом входа», — объясняет он.

Действительно, киберспорт, по крайней мере в больших городах — куда доступнее реального. Все, что нужно на первых порах: достаточно мощный компьютер, который есть практически у каждого школьника, и доступ в сеть.

По мнению Картинцева, повышенный интерес к футболу, вызванный проведением домашнего мундиаля, совсем скоро сойдет на нет. «Вокруг киберспорта ситуация иная совершенно. Число активных киберигроков (то есть аудитория кибертурниров) будет расти в год более, чем на 15%», — уверен он.

Аналогично высказался и стример Сергей Орлов: «Тренд на перетекание аудитории в онлайн сохранится и ускорится, пока система не придет в новое равновесное состояние. Чтобы в компьютер играть — не надо проводить изнурительные физические тренировки, можно иметь любую комплекцию, не соблюдать режим питания и дня. Но все это лишь до определенного предела».

Основатель Федеральной сети секций робототехники Лига Роботов, профессиональный киберспортсмен Николай Пак отметил, что многие дети даже не знают, что в России был какой-то чемпионат мира по футболу. «Зато они знают, когда проходит Чемпионат мира по киберспорту The International, кто с кем дерется, какие призовые фонды и прочее», — заявил эксперт.

Все специалисты отмечают высокую стоимость реального спорта по сравнению с виртуальным. По мнению Орлова, со временем спорт в реальности станет уделом лишь привилегированного класса. Именно поэтому ему нужна соответствующая «переупаковка».

Картинцев отмечает также отставание маркетинга реального спорта. «Средства массовой информации в последние годы сосредоточились на публикации новостей о жизни суперспортсменов уровня Роналдо или Федерера. Информационный фон вокруг самих состязаний изрядно потускнел, став лишь дополнением мемуаров. Результат — падение интереса со стороны общественности».

По словам эксперта, виртуальный спорт уже интегрирован в обыденность детей, но совсем скоро государство обратит внимание на популяризацию оффлайнового спорта.

«Полагаю, что через 2-3 года начнется вторая волна массированного продвижения «настоящего» спорта среди взрослых и молодежи. По крайней мере — в Москве и Санкт-Петербурге» — добавил Картинцев.

Эксперты сходятся во мнении, что помимо доступности киберспорт привлекает молодежь возможностью серьезно разбогатеть.

«Киберспорт может дать путевку в жизнь и стать социальным лифтом для многих и многих, а для тех, кто не пробился на самый верх — повысить самооценку, отвлечь от не столь безобидных хобби, подарить друзей по всему миру», — рассказал Михайлец.

Николай Пак отметил, что профессиональные кибеспортсмены обеспечивают не только себя, но и свою семью. «Игрок Сумаил в 2015 году выиграл $3 млн. Он сразу купил квартиру родителям, машину брату, оплатил обучение сестры» (19-летний Сумаил Хассан из Пакистана входит в топ самых богатых киберспортсменов мира — примр. ред.). Вообще же самые высокие зарплаты получают киберспортсмены из Китая, Южной Кореи и США. Самые прибыльные кибердисциплины: Dota 2, StarCraft, LoL, CS:GO и WoT.

Согласно аналитическим данным Картинцева, «более 32% старшеклассников России являются участниками кибертурниров. Из них более половины — регулярно принимают в них участие».

При этом Орлов напоминает, что как в обычном спорте, так и в киберспортивных занятиях — «на тысячу обедневших придется лишь один обогатившийся». Возможно, это будет именно ваш ребенок, которого вы с такой настойчивостью пытаетесь выгнать во двор поиграть в футбол?