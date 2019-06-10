Судебное заседание, на котором будет рассматриваться апелляция на приговор Александра Кокорина и Павла Мамаева, посетит представитель уполномоченного по правам человека РФ Татьяна Москальковой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это стало известно от адвоката Мамаева Игоря Бушманова. Заседание назначено на 13 июня. «Я искренне надеюсь, что нас, обращаясь к спортивной терминологии, не засудят», — заявил Бушманов. Правозащитник добавил, что если будет принято решение не в пользу заключенных, то в дальнейшем уполномоченный может подключиться и к кассационному обжалованию.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор будет обжалован.