Американский боец ММА Генри Сехудо, который является чемпионом UFC в двух весовых категориях, заработал 440 тысяч долларов в качестве гонорара за поединок на турнире UFC 238.

Как сообщает thesportsdaily.com, Сехудо получил 350 тысяч за бой, 50 тысяч в виде бонуса и 40 — за медийную активность. Его соперник бразилец Марлон Мораес получил значительно меньше — 130 тысяч долларов, из которых 100 тысяч — гонорар за поединок.

Американец Тони Фергюсон получил за победу над Дональдом Серроне 235 тысяч (160+10+50+15). При этом Серроне, потерпевший поражение, получил немного больше — 245 тысяч. Напомним, Тони Фергюсон досрочно победил Дональда Серроне. Фергюсон был лучше на протяжении всего боя, а между 2 и 3 раундом гематома не позволила Серроне продожить — его правый глаз закрылся полностью. Врачи порекомендовали остановить поединок.

Гонорар российского бойца Петра Яна составил 64 тысячи.