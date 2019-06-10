Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев оценил, как сложился минувший сезон для его команды. «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов.

Мусаев отметил, что при той игре, которую команда показывала до перерыва, можно было рассчитывать на более высокое итоговое место. «Весной мы оказались в достаточно сложном положении в плане кадров, — пояснил тренер, слова которого приводит Sports.ru. — Поэтому в ряде игр не могли показать футбол, в который умеем играть».

Кроме того, Мусаев обратил внимание и на судейские фактор. Тренер заявил, что не будет ссылаться на невезение. «По ходу сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи – обидно», — сказал специалист.