В Кобе организаторы Fantasy on ice порадовали нас интересной и необычной фан-встречей. Собралось больше тысячи человек.💪🏼👍🏻❤ Мы успели пообщаться, разыграть не совсем обычные автографы, и освоить японскую письменность😂 Я выбрала слово "улыбаться". По-моему, как раз обо мне😄 На встрече было замечено всего несколько мужчин. Одному из них я и вручала свой первый автограф на японском.🇯🇵 Думаю в России тоже надо обязательно проводить такие встречи со зрителями. Вы бы пошли? . . . We were glad to have an interesting and unusual fan meeting, which organizers of Fantasy on ice were held in Kobe. It gathered more than a thousand people.💪🏼👍🏻❤ We had time to communicate, raffle not quite usual autographs, and try our skills in Japanese writing☺ I chose the word "smile". I think it totally describes me.😉 It was noticed few men at the meeting. I gave my first autograph in Japanese to one of them.🇯🇵 I think it is necessary to organize such meetings with the fans in Russia. Would you like to visit one? 📸: @arizakarian #elizavetatuktamysheva #foi2019 #fantasyonice2019 #tuktamysheva #japanesegirl