Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова вместе сходили на ланч после шоу Fantasy on Ice в Японии.

Несмотря на слухи о том, что фигуристки находятся в конфликтных отношениях, они вместе посетили одно из японских заведений. Компанию им составили Елизавета Туктамышева, американец Джонни Вейр и другие иностранные фигуристы.

Напомним, шоу Fantasy on Ice проходило в нескольких городах Японии. Перед одним из показов Евгения Медведева получила анонимное письмо от хейтера, в котором её попросили покинуть «Крикет Клаб» и вернуться в Россию.

Также во время шоу в префектуре Тибо произошло землетрясение. Как раз в это время на льду находился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.