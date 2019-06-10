Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал, как изменилось его отношение к Санкт-Петербургу.

Футболист признался, что изначально ему не нравилась Северная столица, так как город казался хмурым и пасмурным. «Сейчас, прожив там практически четыре года, скажу вам, что это потрясающий, прекрасный город – нереально красивый, нереально уютный, приятный», — приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.

Спортсмен отметил, что в Петербурге родился его младший сын. «Это уже мой второй дом после Москвы. В свободные дни часто остаюсь в Питере и получаю удовольствие», — подчеркнул Дзюба.

Напомним, в минувшем сезоне Дзюба впервые в своей карьере стал победителем чемпионата России, завоевав титул в составе петербургского «Зенита».