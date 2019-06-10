Чемпион Европы в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков высказался по поводу продления дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
На своей странице в «Инстаграме» спортсмен скептически отметил, что скоро будет четыре года с момента отстранения федерации. «4 года, как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе-герое Жуковском и боремся за грамоты!» — заявил Цыплаков.
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В ноябре у нас будет юбилей!!))) 🥳🥳🥳4 года как ВФЛА отстранена) 4 года как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе герое Жуковском и боремся за грамоты!) хочу поздравить всех таких же как я бессовестных и нечестных спортсменов причастных к нашему отстранению) я все таки предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали ИААФ и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где нибудь в Монако на яхте🛥🛳🥃🍸🍹Желательно во время прохождения там следующего совета ИААФ.
Спортсмен иронично предложил вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали IAAF, и отгулять на них банкет в Монако. «Хочу поздравить всех таких же, как я, – бессовестных и нечестных спортсменов, причастных к нашему отстранению», — заключил легкоатлет.
Напомним, ранее двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Мария Ласицкене выступила с заявлением по поводу продления отстранения федерации.