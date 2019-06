View this post on Instagram

В ноябре у нас будет юбилей!!))) 🥳🥳🥳4 года как ВФЛА отстранена) 4 года как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе герое Жуковском и боремся за грамоты!) хочу поздравить всех таких же как я бессовестных и нечестных спортсменов причастных к нашему отстранению) я все таки предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали ИААФ и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где нибудь в Монако на яхте🛥🛳🥃🍸🍹Желательно во время прохождения там следующего совета ИААФ.