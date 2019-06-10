Подмосковные «Химки» на своей арене примут столичный ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить сегодня, 10 июня, и начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Напомним, согласно регламенту Единой лиги ВТБ серия проводится до трёх побед. На данный момент ЦСКА выигрывает со счётом 2-0, поэтому сегодняшний матч может стать решающим. Предыдущие встречи проходили на паркете армейцев, команда Димитриса Итудиса без труда одержала две победы.

Положение «Химок» осложняется тем, что лидер команды Алексей Швед не принимает участие в матчах, так как у него диагностировано серьёзное повреждение стопы. Баскетболист проходит реабилитацию и в этом сезоне уже не сыграет.