Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь женится на своей законной супруге 3 сентября. Об этом в ответ на вопрос подписчика в «Инстаграме» рассказала Анна Семак.

Напомним, наставник «Зенита» сделал жене повторное предложение в самолете.

«Сергей присел передо мной на колено с тёмно-синей коробочкой… Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать… За этим для кого-то бессмысленным действием скрывается понятная только нам и самым близким людям история…» — написала Анна в Instagram.

Матч с принципиальным соперником сине-бело-голубых — «Спартаком» состоится, согласно новому календарю РПЛ, 1 сентября.

В минувшем сезоне «Зенит» под руководством Семака досрочно стал чемпионом России 4 мая, когда сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а «Локомотив» проиграл «Арсеналу» (0:2), лишившись шансов на титул.