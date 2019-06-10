Бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева поделилась мнением о том, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил отстранение ВФЛА.

По словам Исинбаевой, она устала видеть несоблюдение антидопинговых правил, вечные нарушения со стороны отдельных лиц представляющих российскую легкую атлетику и финансовые долги, которые взялись, непонятно откуда.

Экс-спортсменка отметила, она прекрасно понимает российских атлетов, которые стали заложниками ситуации, так как сама была на их месте всего три года назад.

«Пока не будет четкой скоординированной работы между спортсменами и тренерами, между тренерами и главным тренером сборной, между главным тренером и президентом ВФЛА, президентом ВФЛА и министром спорта, министром спорта с рабочей группой IAAF — на успех рассчитывать сложно», — написала Исинбаева в Instagram.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики не получила восстановления в правах на совете IAAF, отстранение организации продлено. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации легкой атлетики.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики приостановлено в IAAF с 2015 года, причина — многочисленные допинговые нарушения со стороны спортсменов и тренеров, а также врачей сборной России. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года принять участие смогла лишь одна спортсменка — прыгунья в длину Дарья Клишина.