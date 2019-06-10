В Московской области стартовал баскетбольный матч между «Химками» и ЦСКА. Игра проходит в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ.

На данный момент счёт в серии составляет 2-0 в пользу армейской команды. Подопечные Димитриса Итудиса провели два матча на своём паркете и без сложностей одержали две победы. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, серия продлится до трёх побед — таким образом, сегодняшний матч может стать решающим. Если же сегодня «Химкам» удастся одержать верх, команды сыграют ещё один матч, он также пройдет в Подмосковье.

Положение «Химок» осложняется тем, что команде не может помочь лидер Алексей Швед, у которого диагностирована серьёзная травма стопы. Игрок уже не выйдет на паркет в этом сезоне, он проходит реабилитацию.