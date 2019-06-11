Сборная России по волейболу встретится с командой Южной Корее в матче Лиги наций среди женских команд. Игра будет проходить в рамках четвертого тура предварительного этапа соревнований. Встреча состоится сегодня, 11 июня, и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Матч четвертого тура будут проходить в итальянской Перудже на стадионе «Пала-Эванджелисти». Помимо Южной Кореи, соперниками россиянок станут команды Италии и Болгарии.

Напомним, сборная России выступает на турнире неудачно: в девяти играх подопечным Вадима Панкова удалось одержать лишь одну победу — над китаянками. В остальных матчах россиянки потерпели поражение — от Доминиканской республики, Бразилии, Японии, Турции, Германии, Польши, Сербии и Бельгии.