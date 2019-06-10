Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух сообщил, что ведет переговоры с Евгенией Медведевой по поводу её участия в ледовых постановках.

«Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках, — сказал Авербух, слова которого приводит «Метро». — Конечно, на первом месте для нее по-прежнему остается спорт, но, возможно, она сможет совмещать».

Напомним, в скором времени в Санкт-Петербурге стартуют гастроли спектакля «Кармен», главные роли в котором исполнят Маргарита Дробязко и Алексей Ягудин. Ранее роль Кармен играла Татьяна Навка, однако сейчас она занимается собственными проектами.

Илья Авербух сообщал, что поставил Медведевой короткую программу для нового сезона. Спортсменка будет выступать под песню «Exogenesis: Symphony, Part 3» британской рок-группы Muse.