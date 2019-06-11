«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимает «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче финальной серии НБА. Игра стартовала в 4:00 по московскому времени.

Согласно регламенту соревнований, серия продолжается до четырех побед. На данный момент «Торонто» ведёт со счётом 3-1. Таким образом, сегодняшний матч может стать последним: если «Торонто» одержит победу, то станет чемпионом лиги.

В предыдущем матче «Торонто» одержал победу со счётом 105:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кавай Леонард: игрок записал на свой счёт 36 очков, а также сделал двенадцать подборов и две результативные передачи. В составе «Торонто» лучшим стал атакующий защитник Клей Томпсон, набравший 28 очков и сделавший 3 подбора и 2 результативные передачи. Стефен Карри записал себе в актив 27 очков, 4 подбора и 6 результативных передач.