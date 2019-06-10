Президент UFC Дана Уайт рассказал, что легчайший дивизион в промоушене не будет расформирован.

По словам Уайта, которые приводит Bloody Elbow, легчайший дивизион на 100 процентов останется в UFC, потому что после победы Сехудо очевиден тот факт, что с этим дивизионом все в порядке.

Ранее стало известно, что американский боец ММА Генри Сехудо, который является чемпионом UFC в двух весовых категориях, заработал 440 тысяч долларов в качестве гонорара за поединок на турнире UFC 238.

Как сообщает thesportsdaily.com, Сехудо получил 350 тысяч за бой, 50 тысяч в виде бонуса и 40 — за медийную активность. Его соперник бразилец Марлон Мораес получил значительно меньше — 130 тысяч долларов, из которых 100 тысяч — гонорар за поединок.