Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин обратил внимание на то, что в состав национальной команды попадает всё больше молодых игроков московского ЦСКА.

На матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино и Кипром Станислав Черчесов вызвал четырёх игроков армейского клуба: Марио Фернандеса, Ивана Облякова, Ильзата Ахметова и Фёдора Чалова. Головин раньше также выступал за ЦСКА, затем перешёл в «Монако».

«В сборной из игроков ЦСКА сложилась банда? Можно сказать, да, — заявил Головин журналистам. — Видно, что все больше молодых армейцев вызывают в главную команду».

Напомним, сборная России встречалась с Сан-Марино в Саранске и одержала победу с разгромным счётом 9:0. Игра с Кипром будет проходить 11 июня в Нижнем Новгороде.