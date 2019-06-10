IAAF снова не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах — этот раз стал десятым за 3,5 года. Звучит как шутка, но ситуация страшная.

Неужели наши чиновники ничего не делают для того, чтобы Россия была представлена на международной арене? На первый взгляд может показаться, что делают, но только на первый взгляд. Да, россияне передали ВАДА электронную базу из московской лаборатории. Более того, за все расследования ВФЛА еще и компенсацию заплатила — 3,2 миллиона долларов. Эти деньги IAAF получила за затраты на антидопинговые расследования. Причем долг висел на России до тех пор, пока проблемами легкой атлетики не заинтересовался лично президент Владимир Путин. Как только глава государства поручил «принять меры» — деньги выплатили. Но запала хватило ненадолго — более ни одного шага сделано не было.

Все это выглядит как имитация работы, и потому не стоит удивляться такой резкой реакции Марии Ласицкене — девушка набрала гору золотых медалей для своей страны, из-за отстранения пропустила Олимпийские игры в Лондоне, а теперь вынуждена выступать под нейтральным флагом и надеяться, что хотя бы в таком статусе она будет допущена до Игр в Токио.

Но до Токио еще далеко — сначала россиянам из-за бездействия Федерации предстоит пропустить чемпионат мира в Дохе. Там, конечно, выступят наши спортсмены, но опять же под нейтральным флагом. А это снизит и зрительский, и коммерческий интерес к турниру в нашей стране. При этом 11-й совет IAAF состоится во время чемпионата мира, и непонятно, с чего нам не откажут в очередной раз.

Никаких реальных шагов в сторону восстановления за все 3,5 года сделано не было. Наоборот, стало только хуже. После отстранения ВФЛА число дисквалифицированных за допинг спортсменов только увеличилось, несколько олимпийских наград россиян были аннулированы, а 36 легкоатлетов, узнав о приезде допинг-офицеров, вообще взяли и сбежали с регионального турнира в Иркутске зимой 2018 года. При этом дисквалифицированные тренеры продолжают работать со спортсменами.

Благодарить за такой бардак можно все руководство Всероссийской федерации легкой атлетики, но особую благодарность стоит выразить президенту Дмитрию Шляхтину, который пришел уже после дисквалификации и сделал еще хуже. Он не справился на посту председателя совета директоров футбольных «Крыльев Советов», а теперь не справляется в совсем другом виде спорта. Кризисный менеджер из Шляхтина, мягко говоря, так себе.

У IAAF просто нет оснований восстанавливать в правах ВФЛА, потому что наше руководство не сделало нужных выводов. И логично, что возмущению спортсменов нет предела — не все пытаются добиться успеха с помощью запрещенных приемов.

Президент ОКР Станислав Поздняков верно заметил, что Шубенков, Сидорова и та же Ласицкене не должны расплачиваться за ошибки других. Однако это не повод восстанавливать в правах целую федерацию, и президент Олимпийского комитета наверняка это прекрасно понимает.

Странно, что есть спортсмены, которые не осознают, кто прав, а кто виноват. Вот Елена Слесаренко поддерживает ВФЛА и говорит, что IAAF не выполняет договоренностей и сравнивает эту ситуацию с бегуном, которому постоянно переносят финишную черту. Но больше всех выделился Даниил Цыплаков, который предложил забрать у IAAF деньги. Те, которые ВФЛА была должна.

«В ноябре у нас будет юбилей! 4 года, как ВФЛА отстранена. 4 года, как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе-герое Жуковском и боремся за грамоты! Хочу поздравить всех таких же, как я, – бессовестных и нечестных спортсменов, причастных к нашему отстранению. Я все-таки предлагаю вернуть три миллиона долларов, которые отдали IAAF, и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где-нибудь в Монако на яхте. Желательно во время прохождения там следующего совета IAAF», — написал Цыплаков в инстаграме.

После такого вопросов не остается. Удивляет, как сохраняет адекватность Ласицкене, когда вокруг никто не сомневается в своей правоте. Даже Исинбаева устала от бесконечных поправок от IAAF. А сколько их еще будет…