Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.

«Не знаю такого слова, — ответил Черчесов. — Есть конкретный матч. Есть игроки, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже готов». Тренер добавил, что у каждого есть свои сильные стороны.

Напомним, сборная России будет встречаться с Кипром в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Игра будет проходить в Нижнем Новгороде завтра, 11 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Ранее команда Черчесова встречалась со сборной Сан-Марино. Матч прошёл в Саранске и завершился разгромной победой хозяев со счётом 9:0. Капитан команды Артём Дзюба оформил покер, два гола забил Фёдор Смолов, также отметились Фёдор Кудряшов и Антон Миранчук.