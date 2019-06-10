Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий за лондонский «Челси» на правах аренды, может вернуться в Серию А.

Как сообщают итальянские СМИ, футболист может продолжить карьеру в «Роме». Скорее всего, нападающий Эдин Джеко в летнее трансферное окно покинет римскую команду, поэтому руководство клуба ищет ему замену. 31-летний Игуаин является одним из кандидатов на переход.

В чемпионате 2018/19 года Игуаин выступал не только за лондонский «Челси», но и за «Милан» — нападающий провел в итальянском клубе первую часть сезона, также играя на правах аренды. Контракт игрока с лондонским клубом подозревает возможность продления аренды или выкупа футболиста. Однако такое развитие событий маловероятно, так как главный тренер «синих» Маурицио Сарри в ближайшее время покинет клуб. Игуаин появился в команде именно по его инициативе.