Российский лыжник Глеб Ретивых сообщил, что тренировался вместе с биатлонистами в Чайковском.

На своей странице в «Инстаграме» Ретивых опубликовал фото из Чайковского. «Провели с парнями тренировку. У ребят все в норме, заряженные на новый сезон. У Гараничева все супер», — написал лыжник под публикацией.

Помимо Гараничева, на фото присутствуют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.

Напомним, Гараничев является единственным спортсменом сборной России, который до сих пор не подписал контракт с СБР. Тренер Максим Кугаевский уверен, что проблемы нет и соглашение вскоре будет подписано, однако руководство СБР утверждает, что спортсмен принципиально отказывается от соглашения.