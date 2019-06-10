Российская фигуристка Софья Самодурова вновь поделилась с подписчиками видеозаписью, на которой исполняет известную песню.

На этот раз спортсменка выбрала композицию «Детство» Rauf&Faik. Самодурова опубликовала видео у себя в «Инстаграме», комментарий под публикаций оставила фигуристка Станислава Константинова. «Next Артур Пирожков please», — написала Константинова.

Напомним, ранее Самодурова исполнила гимн России во время церемонии награждения призеров IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. Также на юбилее тренерской деятельности Тамары Москвиной и Алексея Мишина Самодурова спела куплет песни Селин Дион «All By Myself».

Под одним из видео болельщики оставили множество негативных комментариев.