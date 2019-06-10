Американский боксер Майкл Силс, выступающий в полутяжелом весе, нокаутировал Кристофера Брукера, чем шокировал зрителей и пользователей Интернета.

Дело в том, что во втором раунде Силс заставил своего соперника прижаться спиной к канату, после чего нанёс удар прямо в голову Брукеру. Тот мгновенно потерял сознание, откинулся назад и повис на канатах в неестественной позе.

Видео нокаута вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Многие отметили, что удар пришелся прямо в затылок Брукеру. Некоторые зрители выразили уверенность в том, что победа была одержана нечестным способом. Однако другие пользователи не согласились и назвали приём легальным.