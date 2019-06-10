В Белграде (Сербия) завершился командный чемпионат Европы по снукеру — английскому бильярду. Как сообщает официальный сайт Спортивного комитета Санкт-Петербурга, в составе сборной команды России второй год подряд титул чемпионки Старого Света завоевывает спортсменка из Северной столицы Полина Астахова.

Год назад на чемпионате Европы, который проходил в Бухаресте, спортсменка завоевала аналогичную награду. Астахова выступала в паре с Анной Нечаевой, в 2018 году россиянки вернули себе звание победительниц, обыграв в финале фавориток турнира – команду Латвии (Анна Присяжнюк и Татьяна Васильева).

В этом году Астахова вновь играла в паре с Нечаевой, в полуфинале они одолели команду из Польши.