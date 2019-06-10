Российский пилот «Торо Россо» поделился мнением по поводу наказания, которое получил гонщик «Феррари» Себастьян Феттель во время Гран-при Канады в Монреале.

Напомним, Феттель получил пятисекундный штраф в качестве наказания за небезопасное возвращение на трассу. Из-за этого пилот потерял своё первое место, победителем гонки стал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Я посмотрел повтор. Думаю, наказание слишком суровое, – заявил Квят, слова которого приводит autosport.com.ru. – Если бы он так сделал пять раз подряд или что-то другое в этом роде, тогда да, можно было наказывать, но всего за один раз…»

Напомним, Квят на Гран-при Монако занял десятое место. На данный момент россиянин занимает четырнадцатое место в личном зачете пилотов, в его активе 10 очков.