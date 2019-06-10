Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, что его подзащитному не дают видеться со своими детьми. Слова специалиста приводит портал RT.

Согласно заявлению Бушманова, Павел Мамаев не может увидеть своих детей с октября, все то время, пока он находится в СИЗО-2 «Бутырка». «Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение», — заявил адвокат, добавив, что относительно посещения детей был получен отказ.

По словам Бушманова, Мамаев сейчас показывает себя стойким и не жалуется на условия в СИЗО, в том числе, жару, которая сейчас установилась в Москве. «Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре», — заключил Бушманов.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Сейчас дело отправлено на апелляцию.