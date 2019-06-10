Соревнования по болотному футболу. Фото: официальная группа чемпионата мира по футболу на болотах Вконтакте

Соревнования по болотному футболу. Фото: официальная группа чемпионата мира по футболу на болотах Вконтакте

В деревне Поги Тосненского района Ленинградской области состоится Кубок России по болотным футболу и волейболу.

Об этом Nevasport рассказал двукратный чемпион мира по болотному футболу и организатор российских турниров по этому виду спорта Максим Вечорек.

По словам Вечорека, 22 июня в деревне Поги пройдет Кубок России по футболу, а неделей позже, 29 июня, состоится Кубок России по волейболу.

Также Вечорек отметил, что в июле в Финляндии пройдет чемпионат мира по болотному футболу, в котором примут участие и российские команды.

Добавим, что единой сборной России по болотному футболу в России нет. В чемпионате мира, который проводится в Финляндии, участвуют клубные команды. Как рассказывал Максим Вечорек в интервью Nevasport, в основном Россию представляют коллективы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.