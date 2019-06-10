Стало известно, что федерация компьютерного спорта России стала одним из членов учредительного комитета Европейской федерации киберспорта.

Решение было принято сегодня, 10 июня, на третьей встрече по учреждению международной киберспортивной федерации. Мероприятие прошло в Лозанне, Швейцария, его посетили представители 20 организаций в сфере киберспорта из 18 стран. Помимо России в учредительный комитет новой Европейской федерации вошли представители Бельгии, Германии, Франции и Израиля.

Федерация киберспорта России является старейшей и одной из самых опытных организаций среди участников Европейской федерации.

Четвертая встреча состоится осенью 2019 года в Бельгии. До этого учредительный комитет займется формированием устава новой организации — Европейской федерации киберспорта.