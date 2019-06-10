Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин прокомментировал слова своего одноклубника Сеска Фабрегаса, который пошутил над ним в Instagram.

«Хотелось бы ответить Фабрегасу завтра на поле, но в первую очередь для меня важно, чтобы выигрывала команда», — сказал Головин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее Сеск Фабрегас пошутил над своим одноклубником, российским полузащитником Александром Головиным.

В своем «Инстаграме» Головин выложил пост о матче сборной России против Сан-Марино в рамках отборочного турнира на Евро-2020, отметив поддержку болельщиков. Фабрегас прокомментировал пост словами: «Дружище, 9 голов, а ты не забил ни одного? Ну ты чего, Голо…».

Сборная России победила соперника со счетом 9:0, одержав самую крупную победу в истории команды.