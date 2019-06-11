Один из участников соревнований по триатлону Ironman 70.3 в Висконсине, США, скончался во время заплыва на озере Момона. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным СМИ, спортсмена обнаружили на месте гибели в воскресенье, 9 июня, около семи часов утра. Спустя еще час в воде был обнаружен второй мужчина, он еще подавал признаки жизни, однако находился в критическом состоянии. Причину произошедшего организаторы не озвучивают, однако согласно их данным, инциденты с обоими мужчинами никак не связаны между собой. Плавательный этап соревнований Ironman 70.3 Wisconsin проходит именно на озере Момона в городе Мэдисон.

Полиция уже приступила к расследованию обстоятельств гибели спортсмена. Одна из формулировок, объясняющих ситуацию на данный момент — «непредвиденная медицинская ситуация».