Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением о ситуации в российском фигурном катании.

По словам Авербуха, спорт молодеет уже давно, просто сейчас это коснулось нас. Хореограф отметил, ему не хочется, чтобы фигурное катание наступало на те же грабли, на которые отчасти наступила спортивная и художественная гимнастика. Он добавил, что неслучайно мы всегда выделяем Светлану Хоркину и Алину Кабаеву, которые прожили долгую спортивную жизнь.

«Сейчас мы получаем огромные дивиденды от того, что выдающийся тренер Этери Тутберидзе создала уникальную группу девчонок, которые прославляют Россию. Не стоит ругать курицу, которая несёт золотые яйца. Думаю, сейчас нам надо радоваться результатам, а умным мужам в международном сообществе думать, как выровнять ситуацию», — сказал Авербух, слова которого приводит Metro.

Напомним, в скором времени в Санкт-Петербурге стартуют гастроли спектакля «Кармен», главные роли в котором исполнят Маргарита Дробязко и Алексей Ягудин. Ранее роль Кармен играла Татьяна Навка, однако сейчас она занимается собственными проектами.

Илья Авербух сообщал, что поставил Медведевой короткую программу для нового сезона. Спортсменка будет выступать под песню «Exogenesis: Symphony, Part 3» британской рок-группы Muse.