Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал информацию о прощальном вечере своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена.

По словам Широкова, он не общался с Риксеном после его ухода из «Зенита», но это прекрасный человек, добрый и отзывчивый. Роман отметил, что футболист Риксен тоже великолепный: он боец до мозга костей. Широков не знает, были ли с ним драки в «Зените», но раз об этом писали, то это говорит о его неуступчивости.

«Что касается его возможного решения об эвтаназии, то я досконально не знаю его ситуации, поэтому комментировать не могу. У каждого своя ситуация», — сказал Широков, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен записал обращение к фанатам, в котором сообщил, что 28 июня состоится его прощальный вечер.

Отметим, голландский футболист с 2013 года страдает боковым амиотрофическим склерозом. Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят 70 евро, его посетят бывшие футболисты, а также телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.