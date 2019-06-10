Новичок «Краснодара» Руслан Камболов обратился к «Рубину» после ухода из казанского клуба.

По словам Камболова, ему невероятно сложно покидать клуб, в котором он провел большую часть своей карьеры, причем на данный момент это самый яркий этап. Футболист поблагодарил «Рубин», который заставил игрока поверить в себя после нескольких непростых лет, и благодаря которому он вновь получил шанс играть в премьер-лиге, а затем и в сборной России. Камболов также сказал «спасибо» болельщикам, руководству, партнерам и всем сотрудникам клуба за постоянную поддержку и веру.

«Это были незабываемые пять с половиной лет, но настало время принять новый для себя вызов. Спасибо, «Рубин», — сказал Камболов, слова которого приводит официальный сайт казанского клуба.

Напомним, Руслан Камболов стал игроком «Краснодара». Как сообщает официальный сайт краснодарской команды, 29-летний футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт. Соглашение будет рассчитано на срок до 2021 года, однако условия сделки пока не разглашаются.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 27 матчах чемпионата России, в которых получил семь желтых карточек и не отметился результативными действиями.