Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Рафаэль Надаль не сможет выиграть «Ролан Гаррос» в следующем году.

По словам Тарпищева, у Надаля потрясающая выносливость, потрясающая мобильность, а также умение выполнять невероятные кручёные удары. Специалист отметил, что 12-я победа на «Ролан Гаррос» — это невероятное достижение, которое вряд ли возможно повторить, но в следующем году испанцу вряд ли удастся победить, потому что молодежь подросла и окрепла, например, Зверев, Циципас, а также Медведев и Хачанов, и остается Джокович. Тарпищев считает, что все они способны побороться за победу во Франции.

«Сейчас Рафаэлю повезло с сеткой, почти не было изматывающих матчей. Тим, кстати, мог обыграть Надаля в финале, делал это прежде, но в полуфинале был тяжелейший поединок с Джоковичем. При этом там побеждать должен был как раз Новак, если бы не погодные условия», — сказал Тарпищев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Рафаэль Надаль одержал победу в финале Открытого чемпионата Франции. Турнир прошел в Париже на грунте, в заключительном матче Надаль оказался сильнее представителя Австрии Доминика Тима.

Встреча продлилась три часа и одну минуту, всего теннисисты сыграли четыре сета, из них три остались за Надалем. Счет по партиям: 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.