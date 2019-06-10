Волейболистка «Ленинградки» Софья Кузнецова не так давно дебютировала в составе сборной России на играх предварительного этапа Лиги наций в Бразилии и Турции. 19-летняя доигровщица провела на хорошем уровне первый сезон в Суперлиге, а теперь и смогла пробиться в главную команду страны. Дебют Софьи пришелся на игру с командой Китая, в которой Россия победила со счетом 3:1.

В эксклюзивном интервью Nevasport спортсменка рассказала о своем первом сезоне за петербургский клуб, а также поделилась эмоциями от игры за национальную команду и жизни в Северной столице.

— Волновалась ли ты, когда ты впервые вышла играть в майке сборной?

— Первые эмоции были волнительные, я очень переживала. Все-таки, выступаешь за страну. Здесь мне помогла мама. Она меня поддержала, спасибо ей. Она меня настроила и на следующую игру у меня не было никаких сомнений, я была уверенной. Для меня мой результат был удовлетворительным. Дебют прошёл успешно.

— Можешь предположить, почему у сборной России выдался такой неудачный старт в Лиге наций? Сказался ли длительный перелет? Все же первый этап вы играли в Бразилии.

— Мне кажется, сказался не только перелет, но так же еще и экспериментальный состав. Девочки все молодые, половина состава тоже такие же дебютницы, как я. У нас было всего лишь две недели на то, чтобы сыграться. Первая неделя — это физическая подготовка, а вторая — командные взаимодействия. И сразу после этого был вылет в Бразилию. Получается, состав был определен уже в Бразилии. Наигрывались по ходу встреч.

— Запомнилось ли вообще что-то в Бразилии или в Турции? Или вы из аэропорта сразу ехали в отель, а потом на игры?

— В Бразилии нас не выпускали из отеля, там очень криминальные районы. Там легко могли обокрасть. Тренер запрещал нам куда-то выходить. Мы садились в автобус, ехали до зала, а потом так же обратно в отель. У нас был один выделенный день на то, чтобы съездить в торговый центр, чтобы что-то купить. Но там было всего два часа. Всё-таки, мы приехали сюда не для того, чтобы ходить по торговым центрам.

Полностью интервью с Софьей Кузнецовой можно посмотреть на Youtube-канале портала Nevasport: