Перед матчем сборной России против команды Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020 в Нижнем Новгороде состоится развлекательная программа для болельщиков.

На городской набережной состоится фестиваль болельщиков с фан-зоной и просмотром матча, а за три часа до встречи на стадионе «Нижний Новгород» пройдет программа, во время которой болельщики смогут побывать на концерте группы 5STA Family, а также помериться силами с Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой, Русланом Пименовым и Дмитрием Хлестовым. Кроме того, фанаты смогу пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол, стритбол и текбол, сделать причёску в барбер-шопе и выиграть призы.

Напомним, сборная России будет встречаться с Кипром в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Игра будет проходить в Нижнем Новгороде завтра, 11 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Ранее команда Черчесова встречалась со сборной Сан-Марино. Матч прошёл в Саранске и завершился разгромной победой хозяев со счётом 9:0. Капитан команды Артём Дзюба оформил покер, два гола забил Фёдор Смолов, также отметились Фёдор Кудряшов и Антон Миранчук.