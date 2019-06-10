Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев рассказал об изменениях в игре Владимира Тарасенко.

По словам Барбашева, Тарасенко — лидер «Сент-Луиса» и на льду, и за его пределами. Иван считает, что игра Тарасенко сильно изменилась с тех пор, как Барбашев пришел в команду и с тех пор, как «Блюз» не вышли в плей-офф в прошлом году.

«Сейчас он отлично играет в обороне. Это большие изменения, не каждый способен на это. Это впечатляет. Он делает это, потому что ему не все равно. Он заботится о команде», — сказал Барбашев, слова которого приводит The Athletic.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Бостона».

Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Побитель Кубка Стэнли будет определен в следующем матче.

В составе победителей точными бросками отметились Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. Автором единственной шайбы в составе «Сент-Луиса» стал Райан О’Райли.