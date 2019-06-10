«Севилья» и Королевская испанская футбольная федерация обратились в УЕФА с просьбой провести финал Лиги Европы 2021 года в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе.

В совместной заявке клуба и федерации под названием «Короли Европы» (Reyes de Europa) отмечается, что «Севилья» добилась больших успехов в Лиге Европы, а стадион «Рамон Санчес Писхуан» является родной ареной погибшего испанского футболиста, который завоевывал трофей пять раз.

Три раза Рейес брал трофей Лиги Европы с «Севильей» и еще два раза — с «Атлетико».

Напомним,1 июня, стало известно, что Хосе Антонио Рейес погиб в Севилье в результате дорожно-транспортного происшествия. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо на высокой скорости.

Рейес начинал карьеру в «Севилье», затем перешел в лондонский «Арсенал», где стал чемпионом Англии. После этого футболист защищал цвета «Реала», «Атлетико» и «Севильи». В 2016 Рейес перешел в «Эспаньол», затем играл за «Кордобу». Его последним клубом была «Эстремадура».