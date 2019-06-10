Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов оценил вероятность перехода в стан новичка РПЛ полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова. Слова специалиста цитирует официальный «Твиттер» команды.

Согласно словам Орлова, теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи». «Практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели», — заявил спортивный директор клуба.

Напомним, Денис Глушаков в нынешнее межсезонье с большой долей вероятности покинет московский «Спартак» несмотря на действующий контракт. В минувшем сезоне с именем этого футболиста было связано много скандалов: уход тренера Массимо Карреры, громкий развод с женой, публикация аудиозаписей разговора с оскорблениями бывшего наставника и партнеров по команде. По сообщениям СМИ, разрыв контракта с Глушаковым станет одной из главных задач «Спартака» в межсезонье.