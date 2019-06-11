Шестилетний мальчик из Ингушетии Ибрагим Льянов стал обладателем двух мировых рекордов по отжиманиям. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Установка рекордов прошла в г. Магас. В присутствии комиссии и главного эксперта Книги рекордов России категории «Фитнес» Андрея Лобкова юный спортсмен отжался 3720 раз за два часа. Второе достижение Льянова — рекорд «Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире мальчиком шести лет». Один подход Льянова составил 4445 повторений.

«Я думаю, это праздник не только Ингушетии, но и всей России», — заявил Лобков, чьи слова приводит ТАСС.

Президент спортивного клуба «Чингиз», в котором занимается Ибрагим Льянов, Магомед-Али Евлоев наградил юного спортсмена двухкомнатной квартирой в Магасе.