Российский нападающий Константин Базелюк покинул московский ЦСКА. Об этом клуб заявил на официальном сайте.

Соглашение футболиста с командой истекло, после чего Базелюк стал свободным агентом. Теперь спортсмен может присоединиться к любой другой команде. 26-летний форвард является воспитанником московского клуба, в 2013 году он дебютировал за основную команду ЦСКА. Спустя два года в составе Базелюк впервые отправился в другой клуб по арендному соглашению. Нападающий играл за московское «Торпедо». Затем в своей карьере Базелюк выступал за «Кубань», португальский «Эшторил», махачкалинский «Анжи» и чешскую «Зброёвку». Сезон-2018/19 Константин Базелюк провел в составе «СКА-Хабаровск».

«Желаем Константину успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.