Сборная России по футболу сыграет против команды Кипра при полных трибунах. На игру отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года в Нижнем Новгороде все билеты проданы.

Информацию о билетной программе матча сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, пресс-служба Российского футбольного союза информирует о более 42 тысячах проданных билетов.

Напомним, матч Россия — Кипр пройдет завтра, 11 июня, на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Ранее на этапе отборочного турнира сборная России провела матч в Саранске против сборной Сан-Марино. Российские футболисты разгромили соперника со счетом 9:0, покер на счету Артема Дзюбы, еще два гола забил Федор Смолов.

Грядущий чемпионат Европы по футболу станет для сборной России частично домашним: четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».