Российский сноубордист американского происхождения, двукратный олимпийский чемпион Сочи Виктор Уайлд может снова сменить спортивное гражданство с России на США. Об этом заявляет портал «Спорт-Экспресс».

Как стало известно СМИ, для сноубордиста это решение может оказаться вынужденным, поскольку Федеральное медико-биологическое агентство не дает Уайлду допуск к соревнованиями, считая, что у спортсмена есть проблемы со здоровьем, однако заключения независимых врачей говорят об обратном. Приоритетным вариантом для спортсмена является сохранение российского гражданства, однако если вопрос с ФМБА решен не будет, то Уайлд может вернуться на родину.

По похожей причине со спортом закончила супруга Виктора Уайлда, сноубордистка Алена Заварзина.

Напомним, Виктор Уайлд на играх в Сочи стал двукратным олимпийским чемпионом по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный гигантский слалом.