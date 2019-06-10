Союз европейских футбольных ситуаций прокомментировал ситуацию со слухами об изменении формата проведения Лиги чемпионов в ближайшем будущем.

Заявление о том, что никаких изменений в формате главного клубного футбольного турнира Европы не предвидится, появилось на официальном сайте УЕФА. «Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.

Также представители УЕФА заявили, что варианты смены формата Лиги чемпионов УЕФА, о которых говорится в прессе, предлагала Ассоциация европейских клубов, а не сам союз.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Лига чемпионов может стать закрытым турниром, в розыгрыше которой будут выступать лишь клубы, добивавшиеся победы в этом еврокубке ранее.