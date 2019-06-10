Российский фигурист Артур Дмитриев-младший, выступающий в мужском одиночном катании, в межсезонье перенес операцию на носу. Об этом агентству «Р-Спорт» рассказал его отец, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев-старший.

По словам отца фигуриста, восстановление после операции займет около месяца. «Внутри был нарост, который мешал дыханию, сейчас эту проблему устранили», — заявил Дмитриев-старший, добавив, что ледовая подготовка спортсмена уже идет, хоть и достаточно медленно..

«Он начал прыгать, программы начал ставить, но потихонечку. В этом сезоне он планирует выступать», — рассказал Артур Дмитриев-старший.

В минувшем сезоне Артур Дмитриев-младший стал 9-ым на чемпионате России по фигурному катанию. Лучший результат в его карьере — 5-е место на национальном чемпионате, а также победа в финале Кубка России.