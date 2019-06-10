Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев высказал свое мнение о дресс-коде наставника команды и своем отношении к нему.

В интервью порталу Sports.ru Мусаев заявил, что по мнению президента клуба Сергея Галицкого тренер должен носить на матч пиджак или рубашку. «Мне казалось, что это слишком — сначала нужно проявить себя, а потом уже надевать рубашку. Так, в принципе, и случилось», — заявил тренер «Краснодара», добавив, что стал одеваться в классическую одежду после того, как понял, что дела у клуба под его руководством идут нормально.

Мусаев также отметил, что ему важен комфорт в одежде, предложив посмотреть, что надевают такие тренеры, как Пеп Гвардиола, Юрген Клопп или Маурицио Сарри. «Все сводится к тому, что красиво должна выглядеть твоя команда, а не ты на бровке», — сказал наставник «Краснодара».